Ловушки аферистов: Более 100 тыс. грн потеряли четверо жителей Покровского района. Новости

В Покровском районе (Донецкая обл.) мошенникам удалось выманить у четырех местных жителей более 100 тыс. грн. Одна из пострадавших «освобождала сына из тюрьмы», другая – перечислила деньги незнакомке, которая назвалась ее дочерью и попросила помочь деньгами, еще двоих мужчин обманули интернет-продавцы. Правоохранители разыскивают злоумышленников. Открыты уголовные производства. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в Мирнограде (до переименования – Димитров) в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что незнакомый человек выманил у нее деньги. Оказалось, что потерпевшей позвонил незнакомец, назвавшийся сотрудником полиции и сообщил, что ее сын избил человека и теперь может сесть в тюрьму. «Следователь» добавил, что ситуацию можно решить и предложил свои услуги за «вознаграждение» в 9 тыс. грн. Растерянная женщина согласилась и перевела деньги на указанный незнакомцем счет. После этого мужчина пообещал перезвонить через полчаса, однако его звонка женщина так и не дождалась. Вечером того же дня ей позвонил сын и с удивлением услышал от матери о своем «приключении». Он посоветовал ей немедленно обратиться в полицию.

Такую же сумму потеряла 73-летняя жительница Селидово. Пенсионерке позвонила неизвестная женщина, назвалась ее дочерью и сказала, что ей срочно необходимы деньги – 9 тыс. грн. Потерпевшая почти сразу отправилась к банковскому терминалу, где пополнила счет, названный «дочкой». По дороге домой пенсионерка позвонила дочери чтобы спросить поступили ли ей деньги, однако услышала в ответ, что звонка с подобной просьбой от нее не было. Обманутая женщина сразу пришла в отделение полиции.

В этот же день в полицию Мирнограда обратился 54-летний мужчина, который пожаловался на то, что его обманул продавец одного из интернет-сайтов. Оказалось, что потерпевший заказал на сайте по купле-продаже хозяйственных товаров точильный станок, рассчитался за него, но так и не получил товар. Как только 107 тыс. 500 грн оказались на счету «продавца», его телефон оказался выключенным, а объявление удаленным. Поняв, что ни товара, ни денег ему никто не вернет, мужчина отправился в полицию.

Житель Покровского района также «купил» автомобильные колеса через интернет и тоже остался без денег и без товара. Так, интернет-мошенники забрали 2 тыс. 300 грн. Когда срок получения заказа истек, а попытки связаться с «продавцом» оказались безрезультатными, мужчина обратился за помощью в полицию.

Сейчас по всем случаям мошенничества следователями возбуждены уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» УК Украины. Продолжается расследование.

Правоохранители в очередной раз призывают жителей не доверять незнакомцам.