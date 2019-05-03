Четверо пострадавших: Во время ДТП в Сватовском районе авто слетело в кювет (Фото). Новости

В Сватовском районе (Луганская обл.) сегодня, 3 мая, во время столкновения двух автомобилей, один из них съехал в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

«3 мая в 08:22 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в с. Преображенное Сватовского района», – говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели подняли на проезжую часть дороги автомобиль «DAEWOO», который при столкновении с другим легковым авто слетел в придорожный кювет и перевернулся на крышу. Во время ДТП четыре человека получили травмы, все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

«К ликвидации дорожно-транспортного происшествия были привлечены 5 спасателей и 1 единица техники», – добавили в Службе спасения.