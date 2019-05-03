Пожар в многоэтажке Бахмута: Погибли двое мужчин. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) во время пожара в одной из квартир многоэтажки погибли двое мужчин. Открыто уголовное дело, ведется расследование. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«3 мая в 1:18 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Декабристов в г. Бахмут Донецкой области. Не теряя ни минуты, по указанному адресу выехали дежурные отделения 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в 1-комнатной квартире на 9 этаже 9-ти этажного жилого дома. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили в квартире тела двух погибших мужчин – 58 и 34 лет. По информации полиции, следов насильственной смерти погибших не обнаружено.

Как отмечается, спасатели ликвидировали пожар в 2:29.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» УК Украины. Причина возникновения пожара устанавливается. Продолжается расследование.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

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