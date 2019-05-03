Полторак удивлен заявлением Коломойского о «гражданском конфликте» на Донбассе. Новости

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление Игоря Коломойского о «гражданском конфликте или гражданской войне в Украине». Об этом глава оборонного ведомства сообщил в интервью «Прямому».

«Я бы не хотел давать оценку Коломойскому. Тем более он от начала агрессии России против Украины очень много помогал Вооруженным силам. Но я, честно говоря, был удивлен. Потому что я думал, что в Украине нет ни одного человека, который бы так думал», – заявил Полторак.

Он подчеркнул, что в 2014 году Российская Федерация осуществила агрессию против Украины. И сейчас мы защищаемся от агрессора.

«Я рассчитывал на то, что украинцы все понимают, кто воюет на Донбассе, каким оружием, и кто осуществил агрессию и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске. Об этом знают и в большинстве стран мира. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что Российская Федерация в 2014 году осуществила агрессию против Украины. И сегодня мы защищаемся от агрессора», – отметил Степан Полторак.

Напомним, ранее Игорь Коломойский заявил, что на востоке Украины «гражданский конфликт», в котором с обеих сторон участвуют украинцы, одну часть которых просто поддерживает Россия.

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