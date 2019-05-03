В прифронтовом Зайцево восстанавливают поврежденное обстрелами жилье. Новости

В прифронтовом Зайцево, расположенном вблизи неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.), восстанавливают поврежденное обстрелами жилье. Об этом рассказал председатель военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин, передает «Свободное радио» («Вільне радіо»).

Он отметил, что поселок Майорск тоже присоединен к Зайцево и в этой части населенного пункта ремонтные работы проведены. «Майорск очень хорошо восстанавливается. В течение осени 2018 года восстановили 58 крыш частных домов. Все, у кого были документы на дома, всем сделали. Остались только те дома, где отсутствуют документы владельца», – сообщил Веселкин.

«Мы не можем совсем восстанавливать дома в Жованке (часть с. Зайцево, – прим. ред.). Это для нас беда. Международные организации хотят помочь, но это невозможно. Там пули летят днем, а в сумерках начинаются обстрелы по позициям. Позиции находятся на прежних жилых улицах. И оно все летит и по улицам, и по домам», – рассказал глава военно-гражданской администрации Зайцево.

Он проинформировал, что в Майорске до войны на Донбассе проживали не менее 3 тыс. граждан, а сейчас – 1 тыс. «Задача у нас одна – обеспечить жизнедеятельность и соблюдение Конституции и законов на этой территории», – подчеркнул глава военно-гражданской администрации Зайцево.

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