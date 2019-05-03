Советник Зеленского рассказал о приоритете для решения «проблемы на востоке страны». Новости

Возобновление переговоров в Нормандском формате является ключевым для команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявляет его советник Александр Данилюк сегодня, 3 мая, журналистам в Брюсселе, сообщает « Интерфакс – Украина » .

«Ключевым для нас приоритетом будет возобновление, активизация работы Нормандского формата», – сказал Данилюк.

По его словам, важна не дата проведения встречи, а наполнение ее смыслом.

Он также уточнил, что эту встречу ждут и украинские избиратели, поскольку хотят «решения проблемы на востоке нашей страны».

Советник президента также рассказал, что в ходе встречи с представителями ЕС обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС – «это также один из первых шагов нового президента».

Данилюк подчеркнул, что июнь будет насыщенным. Он также напомнил, что в июле состоится конференция в Торонто, на которой обсудят, как партнеры Украины могут помочь ей в продвижении реформ. «Скорее всего, в ней (конференции, – прим.) примет участие Владимир Зеленский», – отметил советник президента.

Он не исключил, что представители команды Зеленского примут участие в саммите Восточного партнерства в мае в Брюсселе. «Возможно. Мы еще не решили, но кто-то из нашей команды будет», – сказал Данилюк.

Советник Зеленского отметил, что вместе с другим советником новоизбранного президента Русланом Рябошапкой приехал в Брюссель по приглашению Еврокомиссии и Европарламента. Вчера, 2 апреля, они выступили перед послами Европейского Союза.

Саммит «Восточного партнерства» намечен на 13 мая. Это мероприятие – внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину. Инициатива формально основана на Пражском учредительном саммите Восточного партнерства 7 мая 2009 года.

Ранее сообщалось, что инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

Как сообщалось ранее, по результатам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, за него проголосовали 13,5 млн 41 тыс. 528 человек. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, за него проголосовали 4,5 млн 22 тыс. 450 человек. Официальные итоги голосования во втором туре президентских выборов ЦИК Украины объявила 30 апреля.