В штабе ООС рассказали о борьбе с контрабандой на Донбассе. Новости

Одной из приоритетных задач в операции Объединенных сил (ООС) остается предотвращение незаконного перемещения товаров и услуг через линию соприкосновения на Донбассе. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-центр ООС.

«С начала операции Объединенных сил выявлено 1560 фактов нарушения порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности. В ходе производства по делам об уголовных и административных правонарушениях из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 274 млн грн, в том числе товаров подакцизной группы на сумму 113 млн грн», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при рассмотрении административных материалов, составленных сотрудниками подразделений Государственной фискальной службы, судами приняты решения о конфискации товарно-материальных ценностей в доход государства на общую сумму 11,4 млн грн.

«В течение года предотвращены 11 фактов перемещения через контрольные пункты въезда-выезда боеприпасов, составляющих частей оружия и другого военного имущества. Материалы направлены в Национальную полицию для дальнейшей проверки. По 4 фактам зарегистрированы уголовные производства», – сообщили в пресс-центре ООС.

«Только в прошлом месяце в районе проведения операции Объединенных сил было обнаружено 120 фактов нарушения порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности. Из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму более 31,9 млн грн», – добавили в ведомстве.

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