Геращенко рассказала, когда назначат дату инаугурации Зеленского. Новости

Верховная Рада назначит дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в эфире телеканала «Прямой».

«Верховная Рада не будет нарушать закон в таком чрезвычайно важном вопросе, как инаугурация президента. Я убеждена, что Верховная Рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации. Я убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации», – сказала Геращенко.

Как сообщалось ранее, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.