Мусор достают ведрами: В Мариуполе пляжи готовят к сезону (Фото). Новости

Водолазы готовят Мариуполь (Донецкая обл.) к пляжному сезону и очищают морское дно. Об этом сегодня, 3 мая, рассказал начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета Александр Татай.

Он напомнил, что только закончились длительные праздники, на которых мариупольцы массово посещали морской пляж семьями. По его словам, в воде было постоянно до 20 лодок и яхт, а общая посещаемость составила от 3 до 5 тыс. человек в день.

«Мариуполь отпраздновал начало весны выходом на побережье», – заявил он и добавил, что все обошлось без инцидентов: «Не было стычек, все отдыхали культурно».

Он заметил, что отдыхающие делали замечания друг другу по поводу выброшенного в неположенном месте мусора и просили пользоваться баками.

Решались открыть пляжный сезон около 100 человек в день. Температура воды, которая составляла 15 градусов, способствовала этому.

«Пляжный сезон начинается с 15 мая и длится по 15 сентября. Для этого проводится комплексная подготовительная работа. Аварийно-спасательные группы на катерах тралят дно и достают опасные предметы», – рассказал Александр Татай.

По его словам, достают со дна обрывки сетей, крючки, ножи, топоры, а около берега – бутылки и банки. Он отметил, что работа по очистке морского дна – это та работа, которая проводится постоянно (особенно после штормов и несколько раз в неделю).

В то же время три детских пляжа в городе проверяются ежедневно до 9:00.

Сегодня спасатели работали в районе пирсов. Они доставали из воды острые камни и битое стекло. Водолаз Георгий рассказал, что работает сегодня с 8:00 и работы хватит до вечера. Он заявил, что уже достали из воды два ведра мусора. Георгий утверждает, что в специальном костюме работать ему комфортно и безопасно. «Достаем со дна все, обо что могут пораниться люди», – отметил водолаз.

Напомним, что протяженность береговой линии в границах Мариуполя составляет 20 км, из них длина городских пляжей – чуть больше 8 км.

Источник: «Сайт Мариуполя»