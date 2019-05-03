В Лисичанске рассказали о восстановлении соцвыплат переселенцам. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) в апреле этого года состоялось три заседания городской комиссии по вопросам назначения / восстановления социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сегодня, 3 мая, сообщает Управление труда и социальной защиты населения Лисичанского городского совета.

По данным ведомства, во время заседания комиссии было рассмотрено 364 обращения ВПЛ при назначении им различных видов социальных выплат.

Среди них следующие:

о назначении адресной денежной помощи на покрытие расходов на проживание – 238 обращений;

о назначении пенсионных выплат – 66 обращений; о назначении страховых выплат – 14 обращений;

о предоставлении льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – 10 обращений;

о предоставлении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям – 8 обращений;

о помощи на детей одиноким матерям – 13 обращений;

о других видах социальной помощи – 15 обращений.

По результатам работы комиссии принято решение: