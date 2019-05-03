В Лисичанске рассказали о восстановлении соцвыплат переселенцам. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) в апреле этого года состоялось три заседания городской комиссии по вопросам назначения / восстановления социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сегодня, 3 мая, сообщает Управление труда и социальной защиты населения Лисичанского городского совета.
По данным ведомства, во время заседания комиссии было рассмотрено 364 обращения ВПЛ при назначении им различных видов социальных выплат.
Среди них следующие:
- о назначении адресной денежной помощи на покрытие расходов на проживание – 238 обращений;
- о назначении пенсионных выплат – 66 обращений; о назначении страховых выплат – 14 обращений;
- о предоставлении льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – 10 обращений;
- о предоставлении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям – 8 обращений;
- о помощи на детей одиноким матерям – 13 обращений;
- о других видах социальной помощи – 15 обращений.
По результатам работы комиссии принято решение:
- о назначении социальных выплат – 353 ВПЛ;
- об отказе в предоставлении социальных выплат – 7 ВПЛ;
- о переносе рассмотрения вопроса предоставления социальных выплат – 4 ВПЛ.
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