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В Лисичанске рассказали о восстановлении соцвыплат переселенцам. Новости

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В Лисичанске рассказали о восстановлении соцвыплат переселенцам

03.05.19 15:58dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Лисичанске (Луганская обл.) в апреле этого года состоялось три заседания городской комиссии по вопросам назначения / восстановления социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сегодня, 3 мая, сообщает Управление труда и социальной защиты населения Лисичанского городского совета.

По данным ведомства, во время заседания комиссии было рассмотрено 364 обращения ВПЛ при назначении им различных видов социальных выплат.

Среди них следующие:

  • о назначении адресной денежной помощи на покрытие расходов на проживание – 238 обращений;
  • о назначении пенсионных выплат – 66 обращений; о назначении страховых выплат – 14 обращений;
  • о предоставлении льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – 10 обращений;
  • о предоставлении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям – 8 обращений;
  • о помощи на детей одиноким матерям – 13 обращений;
  • о других видах социальной помощи – 15 обращений.

По результатам работы комиссии принято решение:

  • о назначении социальных выплат – 353 ВПЛ;
  • об отказе в предоставлении социальных выплат – 7 ВПЛ;
  • о переносе рассмотрения вопроса предоставления социальных выплат – 4 ВПЛ.

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