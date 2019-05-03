Более 100 заявлений: В «ДНР» рассказали, как идет получение гражданства России. Новости

«Миграционная служба ДНР» в первый день приема документов получила более 100 обращений по поводу российского гражданства по упрощенной процедуре. Об этом заявил начальник «миграционной службы МВД ДНР» Владимир Краснощок, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день полностью налажен процесс. Будем доставлять документы граждан в Российскую Федерацию практически ежедневно. За сегодняшний день уже принято более 100 заявлений», – сказал он.

По его словам, до 4 тыс. жителей «ДНР» еженедельно смогут подать документы на получение российского гражданства.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

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