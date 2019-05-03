На Донетчине завершается капремонт участка национальной трассы. Новости

На Донетчине завершается капремонт участка национальной трассы у с. Новая Полтавка по маршруту «Мирноград – Константиновка». Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

«Продолжается завершающий этап работ по комплексному восстановлению участка автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-32 "Покровск – Бахмут – Михайловка". Тяжелая спецтехника подрядного предприятия работает у села Новая Полтавка между Мирноградом и Константиновкой», – сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что на переходном объекте ведутся работы по укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Основная часть работ была выполнена еще в прошлом году – на месте старой дороги, построенной в начале 60-х годов прошлого века для транспортного сообщения промышленных городов, обустроили новые конструктивные слои дорожной одежды с нижним слоем асфальтобетонного покрытия.

«Сложность капремонта заключалась не только в демонтаже и измельчении цементобетонной плиты, но и в решении проблемы слабого грунта под ней. Конструктивное решение, предложенное учеными ГП "ГосдорНИИ" и согласовано Техническим советом Укравтодора, позволило стабилизировать почву и обустроить новые слои дорожной одежды», – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также заверили, что вскоре указанный участок национальной трассы Н-32 (до реформирования – территориальная дорога Т-05-04) будет иметь усовершенствованное покрытие из прочного строительного материала (щебеночно-мастичного асфальтобетона) и современную дорожную разметку. Также на очереди – укрепление обочин и установка дорожных знаков.

Источник финансирования работ – специальный фонд областного бюджета.

Фото: Служба автомобильных дорог в Донецкой области