В прифронтовом Зайцево планируют улучшить водоснабжение Бахмутки. Новости

В прифронтовом Зайцево, расположенном вблизи неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.), планируют улучшить ситуацию с водоснабжением Бахмутки. Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин, передает «Свободное радио» («Вільне радіо»).

«Общался с "Каритас" (благотворительный фонд, – прим. ред.). Предлагаю собрать все международные организации, которые работают в нашем поселке для того, чтобы проложить водопровод в населенный пункт Бахмутка. Если мы вместе скинемся, в том числе компания "Вода Донбасса", которая осуществляет водоснабжение, то мы можем проложить водопровод, всем это будет не дорого стоить», – сказал он.

«В Бахмутку вода приходила другим водопроводом из Горловки, он сейчас полностью перекрыт. Он закрыт именно в оккупированной части поселка Зайцево, и мы не получаем по нему воду», – сообщил Веселкин.

Глава военно-гражданской администрации Зайцево добавил, что от компании «Вода Донбасса» денежных вложений не ждут. «Мы не говорим, что они должны расходовать средства. От них нужно спроектировать схемы, как правильно подключить, проконтролировать. Международники дают все – от материалов до топлива. "Вода Донбасса" только задействует свою технику и рабочие часы своих работников», – отмечает он.

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