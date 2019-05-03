Продиктовано боевым опытом: Военным переданы новые танки «Булат». Новости

Госпредприятие «Завод имени В.А. Малышева», входящее в состав ГК «Укроборонпром», отремонтировало очередную партию танков «Булат» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба предприятия.

Уточняется, что эти боевые машины защищают украинскую землю в горячих точках востока Украины и во время реальных боев зарекомендовали себя как надежная и качественная техника. «Специалистами завода были отремонтированы двигатели и корпуса боевых машин, а также ряд других комплектующих», – говорится в сообщении.

Недавно часть восстановленных «Булатов» успешно прошла приемо-сдаточные испытания с участием представителей Минобороны. И очередная партия танков передается заказчику.

«Танк "Булат" – модернизация основного боевого танка Т-64, во время которой "Булат" получили новую защиту, систему управления огнем, ракетный комплекс "Комбат" и более мощный двигатель. Благодаря этому решению удалось достичь комплексного повышения характеристик танка. Например, модульный комплекс динамической защиты "Нож", который установлен на "Булат" отлично зарекомендовал себя во время боев и штатно устанавливается и на модернизированные танки Т-64 образца 2017 года и Т-80БВ. В свою очередь, благодаря системе управления огнем 1А43У с ночным прицельным комплексом, "Булат" может использовать ракетный комплекс "Комбат", который позволяет уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. В то же время отремонтированные "Булаты" получили систему управления огнем 1А43У с повышенными характеристиками и доработками, которые были продиктованы боевым опытом. По маневренности танку соответствует форсированный двигатель 5ТДФМ мощностью 850 л.с., который также по опыту боевых действий получил повышенные характеристики, направленные на увеличение его ресурса и надежности работы», – сообщили в Укроборонпроме.