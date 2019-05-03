В РФ заявили, когда будут готовы говорить о встрече в Нормандском формате. Новости

Обсуждение новой встречи в Нормандском формате возможно после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 3 мая, заявил журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает российский ТАСС.

«Нужно дождаться инаугурации и после этого думать о том, чем насытить в практическом плане встречу Нормандского формата, потому что, как вы знаете, он собирается на разных уровнях – экспертный, уровень министров и высший. Главное – не сам факт встречи, а главное – те результаты, которые надо будет достичь на этой первой в новых условиях встречи. Об этом мы думаем», – указал Карасин.

Ранее сообщалось, что советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил 3 мая в Брюсселе, что возобновление переговоров в Нормандском формате является ключевым для команды.

Ранее сообщалось, что инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

Как сообщалось ранее, по результатам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, за него проголосовали 13,5 млн 41 тыс. 528 человек. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, за него проголосовали 4,5 млн 22 тыс. 450 человек. Официальные итоги голосования во втором туре президентских выборов ЦИК Украины объявила 30 апреля.