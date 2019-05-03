ЧП в Лисичанске: Для подвоза воды выделили из матрезерва дизельное топливо и бензин. Новости

Сегодня, 3 мая, прошло внеочередное заседание исполнительного комитета Лисичанского городского совета, сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что на нем для осуществления подвоза питьевой и технической воды на территории Лисичанска, Новодружеска и Приволье выделили из материального резерва городского совета 400 литров дизельного топлива и 500 литров бензина А-92 в талонах.

Мэрия также призвала жителей Лисичанска погасить долги перед водоканалом, а при возможности внести и предоплату.

В горсовете подчеркнули, что для подключения объектов «Лисичанскводоканала» ООО «Энера Восток» требует от водоканала предоплату в размере 100% заявленных объемов потребления электроэнергии. 25 апреля водоканал смог внести ​​предоплату за май лишь в размере 30% (1,25 млн. грн.).

«С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации, Лисичанский городской совет убедительно просит всех потребителей ЛКСП «Лисичанскводоканал» погасить задолженность, в случае наличия, за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению, а при возможности внести предоплату. В связи с арестом счетов ЛКСП «Лисичанскводоканал», оплату населению можно осуществлять в отделениях «Укрпочты» и в кассе абонстола ЛКСП «Лисичанскводоканал», – говорится в сообщении.

Напомним, ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») в среду, 1 мая, обесточило 14 насосных станций коммунального предприятия «Лисичанскводоканал». Поставщику электроэнергии задолжали более 142 млн грн. В результате этого в Лисичанске без воды остаются более 100 тыс. абонентов.