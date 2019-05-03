ФК «Шахтер» – ФК «Львов»: Превью матча. Новости

В 27-м туре Премьер-лиги ФК «Шахтер» 4 мая на ОСК «Металлист» в Харькове примет ФК «Львов». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

В течение недели подопечные Паулу Фонсеки готовились к игре на поле тренировочного комплекса «Святошин». В прошлое воскресенье «оранжево-черные» увезли 3 очка из Мариуполя благодаря голу Веллингтона Нема в первом тайме. Там же четвертую желтую карточку получил Давид Хочолава и теперь пропустит поединок со «Львовом», а вот Тайсон уже отбыл дисквалификацию и готов помочь команде.

Для «Шахтера» это 50-й домашний матч на ОСК «Металлист» во всех турнирах.

Если «Шахтер» с отрывом лидирует в турнирной таблице, то «Львов» занимает последнее место в верхней шестерке: 30 очков – на 3 меньше, чем у «Мариуполя». Отметим, что пятой команде УПЛ для попадания в квалификацию Лиги Европы следует надеяться на победу «горняков» в финале Кубка с «Ингульцом» 15 мая.

У противника третий главный тренер в этом сезоне – Богдан Блавацкий. Под его руководством «Львов» уступил «Заре» (1:2) и «Динамо» (0:1), а текущая серия поражений в целом насчитывает уже 4 матча. Предыдущий раз «сине-золотые» набирали очки 17 марта в Чернигове (1:0) еще при Юрии Бакалове, но они стремятся демонстрировать атакующий футбол и в численном большинстве нанесли 16 ударов по воротам вице-чемпиона.

Из-за дисквалификаций поединок в Харькове пропустят Владислав Приймак и Мартан.

История взаимоотношений команд насчитывает 4 игры: 2 победы «Шахтера», 1 – «Львова», 1 ничья. Разница мячей: 4–2 в пользу чемпиона.

Предыдущая встреча в УПЛ состоялась 23 ноября. Матч на поле «Шахтера» завершился со счетом 0:0. «Горняки» владели мячом большую часть времени (71%) и атаковали вплоть до финального свистка. «Львов» Юрия Бакалова отошел в глубокую оборону, и тем не менее «оранжево-черные» нанесли по его воротам 24 удара. Во втором тайме лучшие шансы были у Тайсона и Дентиньо, но своих спас Александр Бандура.