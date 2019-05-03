В Бахмуте откроют выставку современного искусства от проекта «Диффузии» (Фото). Новости

Около ста работ, созданных во время трех арт-резиденций в Краматорске (Донецкая обл.), будут выставляться в Бахмутском краеведческом музее. Такая большая выставка современного искусства созданная в стиле неоэкспрессионизма посетит Бахмута впервые. Чтобы создать соответствующие условия, для просмотра в музее откроют несколько залов.

«Самое главное – убрать барьер между старыми советскими материалистическими принципами и открыть двери в живопись мирового пространства, включить наших художников в международный арт-процесс», – рассказала идею выставки один из кураторов, местная художница Елена Клочко.

Руководитель проекта «Диффузии», художник Алан Майер так объясняет идею проекта: «Идея проекта – арт-резиденции «Диффузии» – объединила с одной стороны удовлетворение потребности местной культурной жизни в альтернативном искусстве, как альтернативы социально-реалистического искусства, которое досталось Украине в наследство от Советского Союза, а с другой – создание возможностей для международных художников получить опыт сотрудничества с художниками из Восточной Украины. Кроме того, важным было также способствовать тому, чтобы поток новостей с и об Украине не ограничивался военными или экономическими репортажами. Целью проекта является также ознакомление украинских художников и ценителей искусства с «западными» художниками, их методикой и техникой работы и vise versa. Формой такого ознакомления и взаимодействия была выбрана художественная резиденция, которая предусматривала условия для общего – украинские художники вместе с иностранными художниками – творения».

В краеведческом музее объясняют, что эта выставка – очередная попытка выйти в новое, не свойственное в музейной работе пространство. «Мы не просто принимаем современную живопись, мы отдаем на презентацию уже готовый под реконструкцию второй этаж, где в трех залах планируем разместить предоставленные организаторами работы», – сообщила директор музея Елена Смирнова.

Презентация состоится 7 мая в 14.00.

Источник: Общественный портал «Бахмут»