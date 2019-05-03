Фейгин рассказал, кто придет на смену Суркову. Новости

Российский экс-посол в Беларуси Михаил Бабич, вероятно, будет курировать политику Кремля на оккупированных территориях Донбасса, сменив на этом посту доверенного человека Владислава Суркова. Об этом со ссылкой на свои источники российский политический и общественный деятель Марк Фейгин, передает «Укринформ».

«Бабич считается человеком, у которого достаточно близкие отношения с Путиным. При этом его, как выходца из ГРУ, назначают на те участки, где Кремль хочет обозначить более резкие действия. Поэтому его назначение на кураторство в" ДНР "," ЛНР "может означать более резкие действия там (как один из вариантов – вплоть до признания "республик")», – считает Фейгин.

Он проводит прямую связь ожидаемого назначения Бабича с состоявшейся несколько недель назад отставкой Олега Говоруна, которого называют «человеком Суркова». 20 апреля Говоруна сняли с должности начальника Управления Администрации президента РФ по приграничному сотрудничеству. «Пожалуй, на эту должность назначат Бабича», – предполагает Фейгин.

Напомним, эксперт рассказал о борьбе кураторов Кремля за влияние на неподконтрольные Украине территории Донбасса.

Как сообщалось ранее, после выборов президента России весной 2018 года Суркову активно пророчили отставку с должности помощника президента России. Одна из версий – он потерял влияние на «Л-ДНР», проиграв соревнования за контроль над «республиками» ФСБ РФ. Прогнозировалось, что место Суркова займет полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Однако в июне президент России Владимир Путин указом вновь назначил Владислава Суркова своим помощником. За ним сохранилось курирование вопросов, связанных с Украиной.

В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о преобразовании Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, «республиками» Южная Осетия и Абхазия в Управление президента РФ по приграничному сотрудничеству.