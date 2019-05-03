В Донецкой области средняя зарплата составила более 11,3 тыс. грн. Новости

В Донецкой области средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в марте 2019 года составила 11 365 грн*. По сравнению с февралем 2019 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 8,1%, а в сравнении с мартом 2018 года – на 27,3%. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, в марте 2019 года, по сравнению с предыдущим месяцем, выросла на 7,2%, по сравнению с мартом 2018 года – на 14,1%.

Номинальная зарплата в марте 2019 года в области превышала средний показатель по Украине (10 237 грн) на 11%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в марте был в Киеве – 16 207 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 7 437 грн).

Согласно статистическим данным, наиболее высокооплачиваемыми в марте 2019 года оказались работники:

машиностроения – 15 642 грн;

предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки – 15 308 грн;

металлургического комплекса – 14 508 грн;

сферы государственного управления – 13 305 грн;

угольной промышленности – 12 816 грн;

финансовой и страховой деятельности – 11 913 грн;

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 11 710 грн;

торговли – 11 484 грн.

Превысила 10 тыс. грн, но была ниже, чем в среднем по области, мартовская зарплата работников:

транспорта – 10 755 грн;

строительства – 10 379 грн;

предприятий по производству химических веществ и химической продукции – 10 008 грн.

От 7,3 до 9,4 тыс. грн составила январская зарплата работников:

пищевой промышленности – 9 368 грн;

легкой промышленности – 7 517 грн;

сельского хозяйства – 7 280 грн;

образования – 7 275 грн.

Меньше 7 тыс. грн начислено за март работникам:

здравоохранения и оказания социальной помощи – 6 707 грн.

* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.