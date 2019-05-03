В Раде предложили дату инаугурации президента Зеленского . Новости

Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины зарегистрирован сегодня, 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В документе обозначена дата такого заседания – 19 мая 2019 года.

Как следует из сообщения, этот проект постановления № 10270 зарегистрировал в парламенте внефракционный народный депутат Украины Сергей Мищенко.

В графе прохождения документа уточняется, что он подан на рассмотрение руководству.

Ранее сообщалось, что вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Верховная Рада назначит дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.