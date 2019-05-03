Мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе: График работы в мае. Новости

В Луганской и Донецкой областях, с 6 по 11 мая, вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Отмечается, что в Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 6 и 10 мая – в Золотом (Попаснянский р-н), 7 и 11 мая – в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н), 8 мая – в Золотом-4 (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00. 9 мая – выходной день.

В Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 6 и 8 мая – в Бахмуте (ул. Мира), 8 и 10 мая – в Авдеевке (ул. Коммунальная).

Подразделения банка будут работать с 9:30 до 15:00. 9 мая – выходной день.

Напомним, что мобильные подразделения «Ощадбанка» работают в Донецкой и Луганской областях с ноября 2015 года. Отделения обслуживают жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал, по приему наличности для осуществления платежей и др.