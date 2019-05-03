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Переселенец из Луганщины на Волыни взялся за разведение фазанов (Фото). Новости

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Луганская область

Переселенец из Луганщины на Волыни взялся за разведение фазанов (Фото)

03.05.19 19:42dnews.dn.uaНовости

Фото: «Сельские новости»

После начала боевых действий на востоке Украины семья Шустваль, которая длительное время жила на Луганщине, поселилась в селе Смоляры Старовиживского района Волынской области.

Дом и двор супругов сегодня уже выглядят полностью обжитыми – не то, что в 2014-м, когда семье Шустваль пришлось начинать здесь все практически с нуля. Родительский дом Петра Шустваль после того, как его родные ушли в вечность, долгое время пустовал. Он никогда не мог и подумать, что в нем найдет приют вместе со своей семьей.

Во дворе бегает немало птицы. Хозяйка усадьбы Галина рассказывает, что это совсем мало по сравнению с тем количеством, которое было у них на Луганщине.

«Мы кормили по шесть-семь десятков кур-бройлеров, кроме того, в нашем хозяйстве были: корова, лошадь, бычок, четверо свиней, утки. Жили на хуторе в селе Троицкое Попаснянского района Луганской области. До ближайших соседей оттуда было километр-полтора, места вокруг хватало», – уточняет женщина.

Когда-то дом там почти за бесценок им продал егерь – человек, с которым Петр Шустваль дружил много лет. А до этого они жили в Первомайске, где глава семейства работал шахтером.

«В 1986 году, после аварии под землей, папа потерял ногу Несмотря на это, еще 9 лет он с протезом спускался в шахту, надо было содержать семью, растить нас – четверых детей. А еще он никогда не оставлял любимого занятия – охоты. Вместе со своими коллегами придерживался глубоких охотничьих традиций, высокой культуры, не бездумно устраивал отстрел животных, а старался их вырастить. С этой целью отец сеял и постоянно оставлял на зиму подсолнечник и кукурузу, высыпал по полям зерно, наполнял сеном кормушки, ежегодно по собственной инициативе сажал березы и сосны. В их охотничьей компании было принято в начале сезона делить угодья на квадраты – в одних охотились, а в других по договоренности это категорически запрещалось с целью воспроизведения зверя», – рассказывает его сын Андрей.

Хотя на Луганщине преобладает степная зона, там водились косули, дикие кабаны, зайцы, было много различной птицы: уток, куропаток, фазанов. Этому способствовала хорошая кормовая база, ведь фермерские хозяйства выращивали большие площади подсолнечника и кукурузы, к тому же местность там густо покрыта зарослями камыша, ежевики, терна, шиповника.

Летом 2014 года Попаснянский район оказался в зоне боевых действий. Несмотря на все угрозы, Шустваль не бояться высказывать свою проукраинскую позицию. Глава семьи даже мачту высотой двадцать пять метров сделал и постоянно поднимал на ней украинский флаг. Однако в феврале 2015 года, когда Троицкое фактически с трех сторон окружили незаконные вооруженные формирования, которые не прекращали обстрелов села, Шустваль пришлось выезжать. Возможности что-то забрать с собой не было, поэтому, спасаясь, покинули все хозяйство и имущество, нажитое в течение десятилетий. Более того, уехать сразу смогли только Галина Шустваль с невесткой и внучкой, а ее муж продолжал сидеть в подвале. Его должен был забрать Андрей, который тогда находился в другом населенном пункте в двадцати километрах от Троицкого. Но он смог добраться до отца только через две недели.

На Луганщине у Андрея сгорели все документы, и ему пришлось потратить немало времени, чтобы их восстановить, в том числе удостоверение охотника и разрешение на оружие. 

После переезда на Старовиживщину Андрей вынашивает мечту развести в местных угодьях фазанов. Позапрошлой зимой он приобрел в своих товарищей в Харьковской области 200 яиц этих птиц. Половину из них отдал в районную организацию УООР, другую – одному из охотников.

«Птенцы из них вылупились, но вскоре погибли. Позже я узнал, что, оказывается, для вывода фазанов надо использовать яйца, которые снесены здесь, на месте, а не завезены. Поэтому в прошлом году в мае мой брат Сергей купил и привез в Смоляры самца и три самки. Сейчас я жду инкубатора, чтобы попытаться достичь своей цели. Когда птенцы вылупятся и подрастут, выпущу их на свободу. Хотелось бы таким образом помочь нашей природе. А еще, чтобы через годы охотники всегда с хорошим словом говорили о моем папе. Сейчас его состояние здоровья ухудшилось, он уже не может обойтись без посторонней помощи, но очень рад, что я продолжаю его дело», – говорит Андрей. 

Источник: «Сельские новости»

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