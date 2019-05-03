В конгрессе США пояснили вызовы, которые стоят перед Зеленским. Новости

В Палате представителей Конгресса США заявили о необходимости большей поддержки Украины на пути реформ и противодействия агрессии России. В Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США состоялись открытые слушания на тему, посвященную противодействию агрессии России. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.
Докладчиками-участниками дискуссии выступили бывшие помощник Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, координатор Государственного департамента по санкционной политики Дэниел Фрид и действующий председатель Института исследования войны Джон Кин.
В итоге, члены конгресса США и эксперты отметили ключевые позиции:
- Украина провела свободные и демократические выборы президента. Перед вновь избранным главой государства встанут важные задачи – продолжить антикоррупционные реформы, обеспечить политическую стабильность и экономическое благосостояние страны.
- США должны показать твердую поддержку Украине и принять непосредственное участие в развитии реформ и увеличить политическую, дипломатическую и военно-техническую помощь в борьбе с агрессией России;
- США должны обратить особое внимание на наблюдение за политикой безопасной ситуации в Азовском море;
- Важно усилить работу над увеличением санкций США против России в координации с европейскими партнерами;
- США и Европа должны скоординировать свои позиции в энергетической сфере, чтобы противодействовать попыткам России манипулировать энергетическими ресурсами, в частности проектом «Северный поток-2», в политических целях.
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