В конгрессе США пояснили вызовы, которые стоят перед Зеленским. Новости

В Палате представителей Конгресса США заявили о необходимости большей поддержки Украины на пути реформ и противодействия агрессии России. В Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США состоялись открытые слушания на тему, посвященную противодействию агрессии России. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Докладчиками-участниками дискуссии выступили бывшие помощник Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, координатор Государственного департамента по санкционной политики Дэниел Фрид и действующий председатель Института исследования войны Джон Кин.

В итоге, члены конгресса США и эксперты отметили ключевые позиции: