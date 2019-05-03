Арматура вся рассыпалась. Бетон раскрошился: Как выглядит «Кальмиус Арена» (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке разрушается замершая стройка многофункционального спортивного комплекса «Кальмиус Арена». Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.
«Кто там спрашивал про "Кальмиус Арену"? Мне кажется, что ему уже писец и никогда вы его не увидите. Там уже плотно все заросло деревьями. Арматура вся рассыпалась. Бетон покрошился», – пишет Сеня и публикует фото.
В комментариях пользователи отмечают, что в городе многие объекты приходят в упадок. Не только недостроенные.
- Николай: «Кому оно надо... Это ж "враги и предатели Донбасса" строили... То ли дело сейчас...»;
- Нюта: «Только ли этому объекту? За 5 лет многие незавершенки, превратившиеся в долгострой, просто начнут сыпаться. А это еще одна большая проблема»;
- Стас: Ну и что? Зато по числу карнавалов, парадов и разных шествий догоним и перегоним Бразилию. От!»;
- Ольга: «Вот неплохо бы увидеть объекты, построенные за время существования республики».
Напомним, открытие многофункционального спортивного комплекса «Кальмиус Арена» планировалось на 28 августа 2015 года. Этот дворец спорта, с максимальной вместимостью 16 тысяч человек, должен был стать домашним стадионом ХК «Донбасс» для выступлений в Континентальной хоккейной лиге. Также «Кальмиус-Арена» должна была принимать матчи баскетбольного чемпионата Европы-2015, организацией проведения которого на тот момент занималась Украина. Уже через неделю после открытия, 5-го сентября, на новой арене в Донецке планировалось сыграть первый поединок украинского ЕвроБаскета. Активные строительные работы продолжались до апреля 2014-го года, но из-за обострения ситуации на востоке Украины его пришлось заморозить.
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