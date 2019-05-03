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В «ЛНР» задержали контрабандные сигареты из «ДНР» на 40 млн руб. (Фото). Новости

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Луганская область

В «ЛНР» задержали контрабандные сигареты из «ДНР» на 40 млн руб. (Фото)

03.05.19 21:15dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области незаконные вооруженные формирования изъяли сигареты, произведенные на временно неподконтрольной правительству части Донецкой области. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает «МГБ ЛНР».

Отмечается, что изъято 1 тыс. 679 коробок сигарет «Marlboro» и четыре автомобиля. 
Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей предварительно составляет 40 млн руб. (1 млн 498 тыс. 127 грн по местному курсу на 3 мая).

Контрабандные сигареты из «ДНР» продавали в Российской Федерации и, частично, на неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области.

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