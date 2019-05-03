В «ЛНР» задержали контрабандные сигареты из «ДНР» на 40 млн руб. (Фото). Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области незаконные вооруженные формирования изъяли сигареты, произведенные на временно неподконтрольной правительству части Донецкой области. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает «МГБ ЛНР».

Отмечается, что изъято 1 тыс. 679 коробок сигарет «Marlboro» и четыре автомобиля.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей предварительно составляет 40 млн руб. (1 млн 498 тыс. 127 грн по местному курсу на 3 мая).

Контрабандные сигареты из «ДНР» продавали в Российской Федерации и, частично, на неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области.