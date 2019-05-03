Плюс километр: ВСУ провели успешную операцию на Донбассе. Новости

В районе села Новозвановка (Попаснянского района, Луганская обл.) Вооруженные силы Украины в результате успешной операции продвинулись еще на один километр. Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин сегодня, 3 мая, на своей странице в Facebook.

В частности, он пишет, что подразделения 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина» в районе н. п. Новозвановка продвинулись вперед на 1 км.

Он уточняет, что ВСУ заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником.

Во время боя трое военнослужащих были ранены. «В результате боестолкновения получили ранения три военнослужащих батальона. В настоящее время им оказана неотложная медицинская помощь с последующей эвакуацией в военный госпиталь», – пишет Мысягин.