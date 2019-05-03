В «ЛНР» нет связи от Vodafone. Новости

Связь украинского оператора мобильной связи Vodafone нарушена во временно неподконтрольных украинскому правительству Брянке, Кадиевке (до переименования – Стаханов), Первомайске, Голубовке (до переименования – Кировск) (Луганская обл.) из-за повреждения оптоволоконной линии в районе Брянки. Об этом сегодня, 3 мая, пишут местные интернет-ресурсы.

«В связи с повреждением оптоволоконной линии связи в районе Брянки отсутствует связь украинского оператора мобильной связи Vodafone Украина в следующих населенных пунктах: Брянка, Стаханов, Первомайск, Кировск, а также близлежащих населенных пунктах», – говорится в сообщении.

О сроках восстановления на данный момент не сообщается.