Привозная: В Славянске рассказали об особенностях заболевания корью. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) особенность заболевших корью заключается в том, что жители заразились инфекцией в иных регионах Украины.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», на данный момент в Славянске болеет 4 человека: трое взрослых и ребенок. «Все случаи заражения в Славянске – привозная корь. Ребенок был на обследовании в Харькове, приехал домой, латентный период закончился и ребенок заболел. В остальных случаях – примерно такая же ситуация. Проблема в том, что привозная корь очень часто становится "своей", поэтому вопрос вакцинации очень остро стоит. Призываю родителей не отказываться. Взрослые и дети должны вакцинироваться. Ни одного привитого заболевшего у нас нет», – прокомментировал заместитель городского головы Юрий Подлесный.

О случаях привозной кори рассказала «Донецким новостям» также и начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим. «Сейчас в Харькове много случаев кори. У нас лежал 8-месячный ребенок. Приехала мама с малышом из Харькова в гости, и он заболел. 18-летняя девушка учится в Киеве в университете. Заболела, повысилась температура, приехала домой и ее высыпало. Мы вынуждены были ее госпитализировать. В поселке Былбасовка Славянского района зарегистрировано несколько случаев, они лечатся у нас в инфекционных отделениях», – пояснила Елена Джим.

Она дополнила, что с начала года в Славянске корью заболело 17 человек – 9 взрослых и 8 детей.

Начальник горотдела здравоохранения напомнила, что корь опасна своими осложнениями. «Осложнения – и пневмонии коревые, и энцефалиты серьезные. Больные с течением средней тяжести и тяжелым течением кори госпитализируются в больницу с целью предупреждения возможных осложнений. С легким течением заболевания – лечатся дома. У нас же в городе были больные с течением средней тяжести заболевания самой кори и осложнения не были зарегистрированы», – сообщила она.

Также Джим акцентировала, что корью заболели преимущественно те, кто не был предварительно вакцинирован, поэтому у них отсутствовал иммунитет перед заболеванием. «С учетом того, что это очень серьезная инфекция, предупредить ее распространение практически невозможно. Это то же самое что и грипп, но более свирепое заболевание. Если человек не привит, то вероятность заболеть корью при контакте очень высока», – говорит она.

В медицинских учреждениях Украине используется комплексная вакцина против кори, паротита, краснухи (КПК). Елена Джим заверила, что вакцина КПК в Славянске есть и в достаточном количестве.

«Для вакцинации есть показания. Есть группы риска, это те люди, которые контактируют непосредственно с заведомо больными людьми (например, медработники). И плюс люди, которые наиболее вероятно подвержены такому контакту – педагоги, работники детских учреждений. Изучается их карта вакцинации, если человек не привит до 30 лет – делается бесплатная прививка», – пояснила начальник горздрава.

При этом Джим отметила, что «вакцина как и любое инородное средство, вводимое в организм, имеет свои "за" и "против"».

«Для того, чтобы вводить вакцину, должны быть четко показания. То есть человек должен знать, что он точно не был привит ранее. Если у него уже есть иммунитет, зачем ему этот иммунитет напрягать еще раз вакцинацией. Совершенно ни к чему. По-хорошему, прививки показаны тем людям, у кого очень низкий иммунитет или он вообще отсутствует. Для этого изучается напряженность иммунитета. Но, к сожалению, эти исследования проводятся в частных лабораториях. Тем не менее, их можно провести, чтобы понимать – нужно прививаться или нет», – резюмировала специалист.