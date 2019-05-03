На Донетчине машиностроителям задолжали более 208 млн грн. Новости

На Донетчине долги по выплате заработной платы на 1 апреля 2019 года составили в области 462,9 млн грн, или 18,8% всех долгов по ее выплате в Украине (2 млрд 463,3 млн грн)*. В течение марта 2019 года сумма долга по зарплате уменьшилась на 0,6% (на 3 млн грн), а по сравнению с 1 января 2019 года – на 0,9% (4,4 млн грн). Об этом сегодня, 3 мая, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, невыплаченная зарплата эквивалентна 10,9% фонда оплаты труда, начисленного за март (в среднем по Украине – 3,1%).

Задолженность на экономически активных предприятиях области составила на 1 апреля 2019 года 409 млн грн, или 88,4% всех долгов. Это на 0,5% меньше, чем было на 1 марта, и на 0,1% меньше по сравнению с 1 января 2019 года.

Согласно данным статистики, в промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение марта увеличились на 0,3%, и на 1 апреля 2019 года составили 378,8 млн грн, или 92,6% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 57,1 млн грн не выплачено работникам угольной промышленности, что на 41,5% больше, чем было на 1 марта.

Как отмечается, долги работникам предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, в марте уменьшились на 0,9%, составив на 1 апреля 87,7 млн грн, что по сравнению с 1 января 2019 года больше на 22,6%.

Самой большой, по-прежнему, оставалась задолженность по выплате заработной платы работникам экономически активных предприятий машиностроения: на 1 апреля 2019 года она составила 208,2 млн грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.