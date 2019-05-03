Деньги для разминирования Донбасса: Парубий подписал закон. Новости

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине"». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter сегодня, 3 мая.
«Сегодня подписал Закон "О внесении изменений в Закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности"», – сообщил Парубий.
Он отмечает, что этот Закон поможет Украине, при содействии наших союзников из стран НАТО, эффективнее вести разминирования в зоне ООС.
Напомним, что Верховная Рада Украины 25 апреля приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине"» относительно совершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности.
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