Деньги для разминирования Донбасса: Парубий подписал закон. Новости

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине"». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter сегодня, 3 мая.

«Сегодня подписал Закон "О внесении изменений в Закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности"», – сообщил Парубий.

Он отмечает, что этот Закон поможет Украине, при содействии наших союзников из стран НАТО, эффективнее вести разминирования в зоне ООС.

Напомним, что Верховная Рада Украины 25 апреля приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине"» относительно совершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности.

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