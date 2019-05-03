В Покровске полиция ищет женщину, которая стала жертвой грабителя (Видео). Новости

Полиция просит откликнуться женщину, которая вчера стала жертвой грабителя в Покровске (Донецкая обл.). Злоумышленник вытащил кошелек из ее сумки и был задержан неравнодушными гражданами. Однако владелица кошелька не стала ждать прибытия сотрудников полиции. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

«Вчера в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что на одной из остановок общественного транспорта задержан грабитель. Выяснилось, что молодой человек подошел к пожилой женщине, вытащил из ее сумки кошелек и попытался убежать. Догнать правонарушителя женщина не могла. Граждане, которые стали свидетелями преступления, задержали грабителя и вызвали полицию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина не стала дожидаться прибытия наряда полиции. В связи с этим правоохранители просят откликнуться владелицу кошелька и обратиться в Покровский отдел полиции.