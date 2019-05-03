Ни разу не приехала «скорая»: Как выживают в прифронтовом Опытном (Фото). Новости

На Донетчине в прифронтовом поселке Опытное вблизи Донецкого аэропорта на линии разграничения сейчас проживают 38 мирных жителей. До начала конфликта здесь жили более 850 человек. Об этом сегодня, 3 мая, на своей странице в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«За время конфликта в поселке погибли или умерли около двух десятков мирных жителей, двое из которых были похоронены в палисадниках на территории жилых массивов поселка. В поселке повреждены или разрушены все жилые дома. До начала войны здесь была школа и детский сад, транспорт в Донецк, центральный водопровод, газовое снабжение», – написал Каплин.

По его словам, уже пятый год люди здесь вынуждены выживать без газоснабжения, воды, электричества, а также транспорта. «А передвигаться в Авдеевку – ближайший прифронтовой город с инфраструктурой по грунтовой дороге через заминированное поле около 6 километров», – подчеркнул волонтер.

«Несмотря на многочисленные обращения нашей миссии в администрацию президента и к руководству области на протяжении пяти лет, здесь так и не была создана военно-гражданская администрация, вместо сельсовета, который остался на неподконтрольной правительству Украины территории», – добавил Каплин.

Таким образом, в поселке 5 лет не функционируют органы власти.

Каплин рассказал, что за время военных действий в поселок ни разу не приехала «скорая помощь».

«В начале этого года, из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, в поселке умерли в своих подвалах два человека...», – написал Евгений Кплин.