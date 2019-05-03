«Укрзализныця» подсчитала убытки от оккупации Донбасса и Крыма. Новости

Стоимость активов ПАО «Укрзализныця» в аннексированном Крыму и на неподконтрольной украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей составляет 13,56 млрд грн. Об этом говорится в финансовом отчете «Укрзализныци» за 2018 год.

Большинство потерянных активов находится на территории ОРДЛО*. Их общая стоимость составляет 11,39 млрд грн, из которых 9,43 млрд грн – это основные средства (строения, техника и т. п.).

В Крыму «Укрзализныця» потеряла активов на 2,16 млрд грн, из которых 2,07 млрд грн – основные средства.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей