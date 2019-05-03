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В канун поминальных дней СММ ОБСЕ обследует кладбища в поисках мин и боеприпасов. Новости

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В канун поминальных дней СММ ОБСЕ обследует кладбища в поисках мин и боеприпасов

03.05.19 22:37dnews.dn.uaНовости

Фото: ОБСЕ

Накануне поминальных дней Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ создала «окна тишины», чтобы проверить кладбища на предмет загрязнения минами и боеприпасами. Об этом СММ ОБСЕ сообщает в Twitter.

«В преддверии Радоницы – православной традиции, когда семьи посещают могилы своих родственников, – СММ ОБСЕ содействовала установлению "окон тишины" для обеспечения проведения осмотра различных кладбищ вблизи линии соприкосновения на предмет загрязнения минами и неразорвавшимися боеприпасами», – говорится в сообщении.

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