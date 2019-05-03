В канун поминальных дней СММ ОБСЕ обследует кладбища в поисках мин и боеприпасов. Новости

Накануне поминальных дней Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ создала «окна тишины», чтобы проверить кладбища на предмет загрязнения минами и боеприпасами. Об этом СММ ОБСЕ сообщает в Twitter.
«В преддверии Радоницы – православной традиции, когда семьи посещают могилы своих родственников, – СММ ОБСЕ содействовала установлению "окон тишины" для обеспечения проведения осмотра различных кладбищ вблизи линии соприкосновения на предмет загрязнения минами и неразорвавшимися боеприпасами», – говорится в сообщении.
Напередодні святкування Радониці — православної традиції, коли сім'ї відвідують могили своїх родичів, — СММ ОБСЄ сприяла встановленню «вікон тиші» для уможливлення проведення огляду різних кладовищ поблизу лінії зіткнення на предмет забруднення мінами та невибух. боєпр. pic.twitter.com/OJfqBLm3UT— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 3 мая 2019 г.
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