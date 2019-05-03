Год ООС: Нацгвардейцы проверили на блокпостах более трех миллионов людей. Новости

Бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) за год выполнения задач по назначению в составе Объединенных сил проверили на подвижных и стационарных блокпостах более трех миллионов людей. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба группировки НГУ ОС.

«1 817 985 транспортных средств и 3 127 717 человек проверили гвардейцы на подвижных и стационарных блокпостах. Это в среднем 5 тыс. и 9 тыс. единиц техники и людей в сутки соответственно. При этом были задержаны 1 373 человека, из них по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины – 616 (по подозрению участия в деятельности незаконных вооруженных формирований – 418)», – говорится в сообщении.

Также гвардейцы изъяли 32 единицы оружия, 9 мин и снарядов, 3 135 патронов различных калибров, 32 запалов к гранатам, 2 200 единиц взрывчатых веществ, 1,153 килограмма наркотических веществ, 9 транспортных средств, изъято 35 украденных вещей.

Кроме того, семь важных государственных объектов, две государственные администрации, пять судебных учреждений находятся под бдительной охраной гвардейцев.

Помимо этого, более 3 тыс. человек спецконтингента доставлены в суды личным составом судебных охранников Нацгвардии.

В сообщении отмечается, что сегодня, во время брифинга журналистам в районе ООС, командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев отметил большую роль подразделений Национальной гвардии в достижениях операции ОС и заверил, что решение о проведении операции объединенных сил на Донбассе себя оправдало и позволило установить четкие границы зоны ее проведения. «Создание Российской Федерацией полноценных военных командований уровня армейского корпуса на территории ОРДЛО* и введение их в состав восьмой общевойсковой армии Южного военного округа побудило руководство нашего государства прекратить проведение антитеррористической операции и перейти к военной операции», – прозвучало в обращении командующего Объединенных сил Сергея Наева.

Он также добавил, что «ООС отличается от АТО тем, что АТО предусматривала борьбу с незаконными вооруженными формированиями, с террористами, а перед ООС встала задача вести боевые действия с регулярными российскими оккупационными войсками, которые организационно входят в структуру ВС РФ». «Так начался новый этап вооруженной борьбы за свободу Украины, где уже Объединенные силы, объединенные патриотизмом, мужеством, опытом, под единым командованием приступили к выполнению определенных задач ради нашей победы», – отметил он.

Сергей Наев заметил, что формат операции, кроме чисто военных задач, предусматривал проведение правоохранительных, гражданско-гуманитарных мероприятий и реализацию комплексных проектов по восстановлению инфраструктуры и созданию условий для дальнейшей мирной жизни населения региона.

Так, с начала операции объединенных сил, по словам командующего, произошло следующее:

Не нарушая Минских договоренностей, возвращено под контроль около 24 км кв. территории, в том числе 3 населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы);

На наличие взрывоопасных предметов проверено почти 4 576,7 га;

Уничтожено 52 655 взрывоопасных предметов;

Восстановлено 1 000 га территорий, которые уже используются в хозяйственных целях;

Изъято из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 тыс. боеприпасов

В пользу государства изъято материальные ценности, которые использовались незаконным способом, стоимостью около 274 млн грн.

На вопрос журналистов о том, не изменилось ли мнение Наева по поводу недопустимости любых союзов с врагом, Сергей Наев ответил: «Я военный человек, который хочет одного – победы. Для военного человека другого выхода из конфликта, кроме как одержать военную победу, нет и быть не может!».