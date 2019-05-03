Трибунал по морскому праву: Россия отказалась участвовать. Новости

Россия сообщила, что не будет участвовать в слушаниях относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном Трибунале по морскому праву. Об этом сегодня, 3 мая, на своей странице в Facebook заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Она отмечает, что последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков, и слушания состоятся как запланировано – 10 мая 2019 года в Гамбурге.

«Аргументы сторон – письменные документы и расшифровка выступлений – будут доступны уже во время слушаний. Мы будем доступны для комментариев и объяснений», – пишет Зеркаль.

По ее словам, решение Трибунала будет принято до конца мая. «И даже если Россия в своей последовательности будет для своих потребителей информации подавать решение об освобождении украинских моряков как большую услугу новоизбранному президенту Украины, весь цивилизованный мир будет понимать, что на самом деле это ни какое не одолжение, а исполнение решения Трибунала. Мы не просим об услуге, мы требуем немедленного освобождения наших моряков как это предусматривает Конвенция ООН по морскому праву», – резюмировала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Ранее сообщалось, что в отношении военнопленных украинских моряков продолжаются следственные действия. Производится ознакомление военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения МБАК «Бердянск» и «Никополь».

Напомним, что украинские дипломаты продолжают работать над освобождением моряков из плена РФ и другими делами о нарушении Россией норм международного права.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.