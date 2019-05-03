«Оболонь-А»: Полторак рассказал о росте потенциала артиллерии ВСУ. Новости

Комплекс автоматизированного управления «Оболонь-А» на 30-40% повысит возможности артиллерийских подразделений ВСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, находясь на госпредприятии «Львовский государственный завод "ЛОРТА"», которое входит в состав госконцерна «Укроборонпром», сообщает сегодня, 3 мая, пресс-служба Минобороны.

«Сегодня мы приступаем к государственным испытаниям уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А". Это очень нужный комплекс для ВС Украины, который на 30-40 процентов повысит возможности наших артиллерийских подразделений. Он будет более мобильным и эффективным, повысит возможности огневого поражения противника, а также живучесть экипажей», – цитирует Полторака пресс-служба Минобороны.

По его словам, указанный комплекс является современной и уникальной техникой, которая не имеет никаких комплектующих производства страны-агрессора. «Там только те запчасти и компоненты, которые произведены в Украине, на вашем предприятии, а также те, которые нам поставили наши партнеры», – сказал министр обороны.

Полторак также уточнил, что после успешного завершения этих испытаний комплекс будет принят на вооружение и начнется его серийное производство.