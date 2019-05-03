Российские паспорта в «Л-ДНР»: Эксперт рассказал, лишат ли украинского гражданства. Новости

Заявление о том, что жителей неподконтрольных украинским властям территорий (НКТ) Донбасса, которые получат паспорт России, нужно будет лишать украинского и заграничного паспорта, выданного в Украине, фактически усиливает тезисы российской пропаганды. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, комментируя заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака, передает «Слово і Діло».

«Это скорее выдача личных желаний за государственную политику», – считает Саакян.

По его словам, забрать украинские паспорта нет никакой юридической возможности, во-вторых, нет никакой политической воли, а в-третьих, нет никакой военной целесообразности.

«Таким образом мы можем лишь оттолкнуть то население, которое является действительно заложниками этой войны, перекладывая на них ответственность с нескольких процентов предателей, которые действительно должны нести ответственность. Однако эту ответственность они должны нести не аннулированием украинского паспорта или заграничного, а внесением в международный розыск, четкими уголовным делам, отбыванием в местах лишения свободы своего наказания», – уверен он.

Политолог уточнил, что в этой ситуации фактически подменяется проблема и инструменты ее решения, поскольку мы не признаем российского гражданства ни в Крыму, ни на востоке Украины. По его мнению, если мы признали, что часть населения являются заложниками ситуации, то апеллировать к ответственности неуместно.

Он добавил, что для тех, кто добровольно принимает российское гражданство, сегодня можно официально вносить законодательные изменения, чтобы они несли ответственность не только в виде лишения украинского гражданства.

«Относительно таких лиц персонально с конкретными фамилиями в случае доказательства того, что они идеологически и не по принуждению, а по собственной воле приняли гражданство РФ и фактически являются предателями, должна быть строгая ответственность. И именно для этого разрабатывались законы о коллаборации, чтобы подавляющее большинство людей вывести из коллективной ответственности, но, чтобы против тех нескольких процентов, которые работали против украинского государства, были юридические механизмы привлечения к ответственности за преступления», – считает эксперт.

Саакян также подчеркнул, что пока такого механизма нет, любые заявления Гримчака являются его личной позицией. «Более того, в условиях агрессивной политики РФ, где доминирует виртуальный информационный компонент, любые заявления чиновников без выработки коммуникационной линии государства могут только навредить», – резюмировал Олег Саакян.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

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