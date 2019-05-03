В Донецкой области уменьшение, в Луганской – увеличение: В ОБСЕ отчитались о соблюдении режима тишины на Донбассе. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом сегодня, 3 мая, сообщается в отчете Миссии.

Так, в Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом больше взрывов (примерно 180) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 100 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-востоку и юго-юго-востоку от Чермалыка (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), в районах к западу от Горловки (неподконтрольная правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также к западу и юго-западу от Ясиноватой (неподконтрольная правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом меньше взрывов (примерно 10), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 20 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня, включая 8 взрывов минометных мин, зафиксировано в районах к востоку от Попасной (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).

Кроме того, режим прекращения огня нарушался на участках разведения сил и средств.

Вечером 1 и ночью 2 мая, пребывая в Попасной, наблюдатели слышали 3 взрыва (по оценке, 2 разрыва минометных мин и 1 взрыв неопределенного происхождения), а также 10 выстрелов и очередей из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 5–12 км к востоку. Установить, произошли ли все вышеуказанные нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Золотого (подконтрольное правительству, 60 км к западу от Луганска) или за его пределами, не представлялось возможным. Находясь там же, команда Миссии также слышала около 100 выстрелов и очередей из стрелкового оружия (по оценке, в пределах 5 км от участка разведения).

Днем 2 мая, осуществляя мониторинг на участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) и возле участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), Миссия отметила там спокойную обстановку.