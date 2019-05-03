Россия выступает против участия США в переговорах в Нормандском формате, – Госдепартамент. Новости

Соединенные Штаты Америки пока не имеют официальной позиции по поводу расширения нормандского формата переговоров по ситуации на Донбассе. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Ванесса Экер, передает «Радио Свобода».

По ее словам, пока не все участники переговоров согласны на этот шаг.

«Российское правительство пока отказывается от этого предложения, однако Украина его полностью поддерживает. Также как и Франция с Германией. Мы хотим работать с Россией над этим, и мы делаем это в тесной координации с Украиной», – отметила Экер.

Представительница Госдепартамента США также заявила, что Вашингтон продолжит сотрудничество и партнерство с новым руководством Украины.

Ранее сообщалось, что советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил 3 мая в Брюсселе, что возобновление переговоров в Нормандском формате является ключевым для команды.

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