Служить в армии РФ: Получивших паспорта по упрощенной процедуре ждет неприятный сюрприз. Новости

Жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса, которые пожелают стать обладателями паспорта Российской Федерации, придется служить в армии страны-агрессора. Об этом заявил профессор Московского государственного университета Андрей Манойло в эфире российского телеканала, сообщает « Апостроф » .

По его словам, исключение коснется только тех, кто уже якобы отслужил в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) «ДНР» и «ЛНР». « Служба в армии: будут служить в российской армии при условии, если они до этого не отслужили, то есть не исполнили свой долг в "Л/ДНР"», – заявил Манойло.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.