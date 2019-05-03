В зоне ООС задержали двух человек, причастных к НВФ. Новости

На Донбассе за минувшие сутки, 2 мая, правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«За минувшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил выявили и пресекли 572 административных правонарушения. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации задержаны и переданы в правоохранительные органы два человека», – сказано в сообщении.

Кроме того, по информации ООС, в течение суток правоохранителями раскрыто 16 преступлений, одно из которых связано с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.