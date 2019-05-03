На 60 тысяч: В «ДНР» не довезли парфюмерию, обувь и автозапчасти. Новости

В Донецкой области на трех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) пограничники за сутки пресекли попытки незаконно перевезти через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) товары на более чем 60 тыс. грн. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащими Донецкого и Краматорского пограничных отрядов, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Новотроицкое", "Марьинка" и "Майорское" пресечены три попытки незаконного перемещения на временно оккупированную территорию Украины товаров, среди которых парфюмерия, обувь и автозапчасти, общей стоимостью более 60 тыс. гривен», – сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что товары, которые перевозились с нарушением установленных правил, изъяты представителями фискальной службы для оформления материалов дела об административных правонарушениях.