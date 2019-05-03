Внутриукраинский конфликт: Путин в разговоре с Трампом коснулся Донбасса. Новости

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом затронул тему ситуации на Донбассе, назвав ее «внутриукраинским конфликтом». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора глав двух государств.

«Затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», – заявили в Кремле.