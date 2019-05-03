Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Внутриукраинский конфликт: Путин в разговоре с Трампом коснулся Донбасса. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Внутриукраинский конфликт: Путин в разговоре с Трампом коснулся Донбасса

03.05.19 23:18dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом затронул тему ситуации на Донбассе, назвав ее «внутриукраинским конфликтом». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора глав двух государств.

«Затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», – заявили в Кремле.

Комментарии