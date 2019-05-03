Участники АТО и ООС получили в собственность более 18 тыс. га земли на Хмельнитчине. Новости

В Хмельницкой области участники боевых действий на Донбассе получили в собственность 11 тыс. 430 земельных участков общей площадью 18,72 тыс. га. Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Как отмечается, для ведения личного крестьянского хозяйства участникам АТО/ООС предоставлено 9 тыс. 617 участков общей площадью 18,5 тыс. га, для ведения садоводства – 1 тыс. 813 участков общей площадью 213,97 га.

Всего на Хмельнитчине с начала реализации инициативы о предоставлении земельных участков от участников боевых действий поступило 27 тыс. 501 заявление о предоставлении земли в собственность.

«По результатам рассмотрения заявлений военным предоставлено 18 тыс. 465 разрешений на разработку землеустроительной документации на земли общей площадью 29,32 тыс. га», – уточнили в ведомстве.

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