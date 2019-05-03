Летние каникулы: Когда прозвенит последний звонок. Новости

Долгожданные летние каникулы 2019 года уже не за горами. Традиционно в конце мая по школам пройдут завершающие мероприятия в уходящем учебном году и прозвенят последние звонки, пишет « Сегодня.ua ».

Обычно праздник последнего звонка проводится в последнюю весеннюю пятницу, но многие школы решили не тянуть до 31 мая и организовать этот праздник 24 числа.

Традиционно первоклассники учатся меньше остальных детей – 33 недели. В большинстве школ Украины обучение для малышей завершается 20-21 мая. Дети постарше, со 2-го по 8-й классы, соответственно, учатся на неделю дольше – до 23-24 мая.

Министерство образования и науки Украины предоставляет школам самостоятельно решать, когда их учащиеся могут уходить на каникулы, и сколько будут отдыхать. При этом Минобразования определяет только даты начала и окончания учебного года. Главное, чтобы каникулы в течение этого учебного года в общей сложности составляли не менее 30 дней.

Так, обычно осенние и весенние каникулы длятся по неделе, а зимние – две недели. Но в зависимости от условий в школах, карантинов, погоды, региональных особенностей и других факторов, расписание каникул в Украине может отличаться по своей продолжительности и срокам в разных городах страны.

А вот период летних каникул остается неизменным. Учебный год должен завершиться не позднее 31 мая, а у выпускников каникулы стартуют после сдачи всех необходимых экзаменов Государственной итоговой аттестации. Завершаются летние каникулы традиционно праздником знаний 1 сентября, который в 2019 году приходится на воскресенье. Так что в школу дети пойдут в понедельник, 2 сентября.