Украина против России: Порошенко подписал указ для участия в Трибунале по морскому праву. Новости

Президент Украины Петр Порошенко определил состав делегации Украины для участия в слушаниях по делам Украины против Российской Федерации по иммунитету трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей. Об этом говорится в Указе президента Украины №182 / 2019 в Трибунале по морскому праву.

Так, в состав делегации вошли:

Зеркаль Елена Владимировна – заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, глава делегации, агент Украины;

Залюбовский Леонид Витальевич – помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе – начальник юридической службы;

Золотарева Оксана Вадимовна – заместитель директора Департамента – начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины;

Тарасов Андрей Андреевич – начальник штаба – первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Указом также разрешено главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

Документом также поручено Кабинету министров Украины обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях по делам Украины против Российской Федерации по иммунитету трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей.

Ранее сообщалось, что, как сообщила Елена Зеркаль, Россия сообщила, что не будет участвовать в слушаниях относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном Трибунале по морскому праву.

Напомним, что украинские дипломаты продолжают работать над освобождением моряков из плена РФ и другими делами о нарушении Россией норм международного права.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.