Сводка из зоны ООС за 3 мая: Версии сторон конфликта. Новости

Незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Противник также обстреливал позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- четыре раза из 120 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи города Авдеевка;
- трижды из 120 и 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у населенного пункта Нновотроицкое;
- пять раз из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у города Марьинка;
- из 82 мм минометов вблизи населенного пункта Березовое;
- из вооружения боевых машин пехоты вблизи населенного пункта Павлополь;
- трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Пищевик, Лебединское и Николаевка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны четыре раза:
- из 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов около населенного пункта Золотое-4;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенного пункта Новолуганское;
- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия у населенного пункта Майорск;
- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Шумы.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.
В «ДНР» заявили об обстреле окрестностей Докучаевска, Веселого, Спартака, Минерального, Жабичево: применялись минометы 120 мм, 82 мм, БМП-2, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
В «ЛНР» сообщили о трех обстрелах своих позиций. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и сел Калиново-Борщеватое и Лозовое. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
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