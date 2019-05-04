Сводка из зоны ООС за 3 мая: Версии сторон конфликта. Новости

Незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Противник также обстреливал позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

четыре раза из 120 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи города Авдеевка;

трижды из 120 и 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у населенного пункта Нновотроицкое;

пять раз из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у города Марьинка;

из 82 мм минометов вблизи населенного пункта Березовое;

из вооружения боевых машин пехоты вблизи населенного пункта Павлополь;

трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Пищевик, Лебединское и Николаевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны четыре раза:

из 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов около населенного пункта Золотое-4;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенного пункта Новолуганское;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия у населенного пункта Майорск;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Шумы.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

В «ДНР» заявили об обстреле окрестностей Докучаевска, Веселого, Спартака, Минерального, Жабичево: применялись минометы 120 мм, 82 мм, БМП-2, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В «ЛНР» сообщили о трех обстрелах своих позиций. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и сел Калиново-Борщеватое и Лозовое. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.