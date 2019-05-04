В Донецке на кладбище подорвалась женщина, – соцсети. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на кладбище на растяжке подорвалась женщина. Она получила многочисленные осколочные ранения. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«На Новодевичьем (Южное) кладбище (возле ж\д путей) взорвалась сегодня женщина при уборке могилы! Кто что слышал», – пишет Ипполит.

Пользователи соцсетей рассказывают в комментариях подробности.

Валентина: «Растяжка была»:

Вероника: «Это правда, мама живет. Там только позвонила и сказала»;

Анна: «Лично видела своими глазами ее в больнице и врач передавал ее данные»;

Виктория: «Женщина жива, сейчас находится в 9-й больнице. Я лично с ней знакома! Оперируют, многочисленные осколочные ранения. Ноги, живот, голова»;

Марина: «Женщина подорвалась, минно-взрывные травмы лица, руки,ноги, брюшной полости, пробит мочевой пузырь»;

Инна: « Да, действительно, убирали на кладбище Южном, и слышали взрыв… А когда уходили, ехали с сиреной МЧС и скорая»;

Александр: «Подробности не знаю. Моталась скорая, полиция, МЧС с собакой около 14 часов»;

Андрей: «Убирал могилу отца, железнодорожные пути от меня справа, услышал мощный взрыв слева»;

Анна: «Лично видела эту женщину. В этот момент когда привезли ее, находилась в 9-й больнице с дочерью».

При этом на данный момент представители «ДНР» о пострадавшей в результате взрыва женщине не сообщают.